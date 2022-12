Či sa vláda Eduarda Hegera (46) naozaj skončí, sa zrejme definitívne dozvieme až po dnešnom hlasovaní (15. december) o 17:00. No ak by k tomu prišlo, potom Slovensko stojí hneď pred niekoľkými možnými scenármi. Čaká nás nová vláda, úradnícka vláda alebo predčasné voľby? Aký postup si vyžaduje ústava Slovenskej republiky pre denník PLus JEDEN DEŇ vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.

Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že pokiaľ by bola vláde vyslovená nedôvera, bude sa postupovať podľa novely ústavy z roku 2011, schválenej po strate dôvery Radičovej vlády v súvislosti s eurovalom. "Postup je nasledovný: Hlava štátu odvolá vládu a poverí ju vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, avšak v obmedzenom rozsahu. Vláda teda stratí niektoré zo svojich právomoci a na iné bude potrebovať predhchádzajúci súhlas prezidenta" ozrejmil Bujňák.

VIDEO: Minister Igor Matovič ponúka vlastnú demisiu

Jedným z následných scenárov je podľa ústavného právnika rýchle vymenovanie novej vlády. "Na takejto vláde by sa však musela rysovať podpora zo strany Národnej rady, teda aspoň 76 jej poslancov," vysvetľuje. "Nová vláda by mala 30 dní na prípravu nového programového vyhlásenia a predloženie žiadosti na vyslovenie dôvery do parlamentu. Národná rada by o tom následne hlasovala," uviedol Bujňák.

