Vie si to dobre naplánovať! To sa dá jednoznačne povedať o Janke Bittó Cigánikovej (37), ktorá si svoj oddych a letnú dovolenku očividne veľmi dobre naplánovala. Svoje voľno sa snaží rozdeliť pre všetkých blízkych, s ktorými si želá relaxovať. Keďže čochvíľa končí prestávka v parlamente, snaží sa politička využiť každú možno chvíľu na to, aby nabrala nových síl.

Svojich fanúšikov najnovšie potešila záberom z dovolenky so svojimi priateľkami. "Kúpeme sa výhradne tam, kde je to povolené," napísala politička na svojej sociálnej sieti. A dámy sa nehanbili ukázať na fotkách svoje postavičky v plavkách!