Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková sa pred niekoľkými týždňami vybrala na zahraničnú dovolenku. Spravila tak napriek výzve ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby ľudia strávili voľné chvíle na Slovensku. Spoločnosť jej robil aj manžel Daniel, za ktorého sa vydala len minulý rok.

Poslankyňa sa za dovolenku pri mori nehanbí, práve naopak. „Poviem pravdu, mali sme ťažký rok, a to sa nechcem vyhovárať, ale naozaj mali moje deti tento rok veľmi ťažký a rozhodla som sa, že jednoducho ich zoberiem z tejto situácie s tým, že obe sú zaočkované, moja mama tiež,” povedala v nedávnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ. Prezradila v ňom aj to, že podľa nej sa dá aj počas pandémie cestovať s minimálnym rizikom. “Boli sme cez známych v byte, nie v rezorte, boli sme spolu sami, neboli sme ani raz v žiadnom interiéri a celý čas sme boli len štyria v byte,” vysvetlila.

Poslankyňa aj po návrate na Slovensko svojich fanúšikov dráždi fotkami z dovolenky. Najnovšie pridala spoločnú fotku s manželom Danielom. Ten sa kedysi objavil v reality šou VyVolení. V minulosti si privyrábal aj ako model, čo je na snímkach vidieť. Momentálne sa Bittó venuje podnikaniu.