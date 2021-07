Viacerí politici odporúčajú, aby Slováci necestovali za hranice a strávili prázdniny a letnú dovolenku doma. Upozornenie vydal aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský „Cestujte do bezpečných zelených krajín, najlepšie v Európe, nechajte sa predtým zaočkovať a pozorne sledujte, čo máte robiť po návrate, a spravte to,“ odporučili minister zdravotníctva.

Napriek tomu sa však mnohí politici nedokázali "zabaviť a zrelaxovať" doma na Slovensku a vyrazili do zahraničia. Dovolenku exkluzívne pre náš denník potvrdil aj samotný šéf parlamentu Boris Kollár. Ten vyrazil do Talianska spolu so svojou bývalou partnerkou Andreou Heringhovou. „Bol som tam s rodinou. Nielen s Andreou, Sárkou a Borkom, ale aj s mojou mamou a s dcérou Ester. Bola to klasická rodinná dovolenka,” povedal. Ako ďalej upresnil, na Capri chodí rád a nebol tam prvý raz. „V Neapole mám priateľov Slovákov, ktorí tam žijú, takže chodím k nim,” upresnil.

Kotvy zdvihla aj prezidentka Zuzana Čaputová (48), ktorá rovnako navštívila Taliansko. Zvolila kratší oddych v podobe predĺženého víkendu na území slnkom zaliateho Toskánska. „Môžem potvrdiť, že prezidentka strávila s dcérou predĺžený víkend v Taliansku,“ potvrdil informáciu pre náš denník hovorca prezidentky Martin Strižinec. Slovensko opustil aj minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík. Týždenník Plus 7 DNÍ ho prichytil na jachte v Chorvátsku.

Svojho šéfa nasledovala aj jeho stranícka kolegyňa Janka Bittó Cigániková. "Konečne dovolenka," napísala na svojom profile na sociálnej sieti poslankyňa. Hoci niektorí jej fanúšikovia boli z jej pobytu značne rozhorčení, niektorí jej oddych za hranicami úprimne želali.

