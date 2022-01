Hnutie OĽaNO pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 stavilo na dve hlavné karty – boj proti korupcii a odstavenie Smeru-SD Roberta Fica (57) od moci. Do bitky si prizvalo viacero známych osobností z rôznych oblastí verejného života, prípadne členov iných politických zoskupení. Nie pri každom sa to však napokon vyplatilo.

Ako sa s odstupom času ukázalo, na kandidátke OĽaNO sa objavilo hneď niekoľko „čiernych oviec“, ktoré skôr či neskôr spôsobili masívny odliv voličov a priaznivcov hnutia. A začalo sa to hneď po voľbách. Prvým bol bývalý vyšetrovateľ Lukáš Kyselica (44), ktorý skončil na poste štátneho tajomníka ministerstva vnútra po tom, ako sa prevalilo, že v predvolebnej kampani pracoval pre tajnú službu. „Čo ho viedlo k tomu, aby do posledného dňa pred zložením sľubu poslanca parlamentu bol stále príslušníkom Vojenského spravodajstva, vie len on sám, lebo mne nič normálne nenapadá,“ napísal na sociálnej sieti bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek. Kyselica sa napriek tomu, že ani OĽaNO o jeho práci nevedelo, presunul z ministerstva na post poslanca.

Martin Čepček (43) išiel na kandidátku ako riaditeľ cirkevného centra voľného času. Jeho neštandardné hlasovania s opozíciou ho približne po roku od volieb stáli pozastavenie jeho členstva v klube OĽaNO. No úder prišiel o pár týždňov neskôr, keď ho definitívne vyhodili za pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy, ktoré sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády. „Po mesiacoch môjho ustupovania v snahe upokojiť situáciu je postup klubu zraňujúci,“ komentoval Čepček rozhodnutie poslaneckého klubu OĽaNO.

Ján Herák (34) sa vzdal mandátu poslanca dokonca sám po tom, ako sa na neho začali valiť obvinenia zo sexuálneho obťažovania aj mladistvých dievčat. „Vo veci prebieha prípravné konanie,“ uviedla vtedy v stanovisku Krajská prokuratúra Nitra. Niekoľko mesiacov po abdikácii zostal však pracovať pre OĽaNO, čo sa tiež napokon skončilo. „S hnutím už nespolupracuje,“ povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš (40) koncom minulého roka. Z klubu OĽaNO odišiel aj bývalý tenista Ján Krošlák (47), ktorý dokonca dosť tvrdým spôsobom kritizoval šéfa hnutia Igora Matoviča (48). „Neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy, urážanie ľudí, one man nápady, agresívny spôsob boja stále pokračuje,“ napísal Krošlák na sociálnu sieť v čase, keď bol Matovič ešte premiérom.

Na druhej strane nájdete ďalšie nie práve najlepšie udalosti u obyčajných ľudí, čo na situáciu hovorí OĽANO, a ako vníma odborník celé hnutie a aj Matoviča.