Na Bajkalskej ulici v Bratislave došlo v popoludňajších hodinách k dopravnej nehode. Podľa dostupných informácií mal 36-ročný vodič prejsť do protismeru a naraziť do stĺpu. Na informácie upozornil spravodajský portál noviny.sk.

"Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli dnes (05.08.2023) o 16.00 hod vyslaní na Bajkalskú ulicu, kde došlo k dopravnej nehode, pri ktorej mal naraziť vodič vozidla zn. Kia Sorento do stĺpu verejného osvetlenia," ozrejmila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.

Podľa jej slov malo k nehode dôjsť tak, že 36-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povrchu vozovky a tiež svojim schopnostiam. Následkom bolo to, že prešiel do protismeru a narazil do stĺpu verejného osvetlenia.

"Vykonaná dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom. Pri zrážke utrpeli vodič a spolujazdec ľahké zranenia. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," uviedla Šimunková.