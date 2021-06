Známa saskárka sa ešte pred voľbami v roku 2016 preslávila naozaj netradičnou predvolebnou kampaňou. Na plagátoch sa totiž svojim voličom prihovárala so stiahnutými nohavičkami. Hoci je pravdou, že nahota predáva, niektorí marketéri tento krok nepovažovali za šťastný.

„Výskumy dokázali, že práve nahota v reklame spôsobuje opak toho, čo si mysleli dodávatelia a to je to, že odpútava pozornosť od posolstva. Takáto reklama je menej efektívna,“ povedal kreatívny riaditeľ marketingovej agentúry Michal Pastier. Poslankyňa mala však iný názor a pred rokmi sa k takémuto spôsobu prezentácie aj vyjadrila. „Na tých fotkách nie je nič vidieť, je to urobené pri všetkej slušnosti. Keď na bežný spôsob ľudia už nereagujú, tak som skúsila niečo nové,“ povedala Cigániková.

Svojej poslankyne sa pred rokmi zastal aj šéf SaS Richard Sulík. „Fotky sú pekné. Janka sa rozhodla získať pozornosť pre texty, ktoré píše, a tie sú úplne v poriadku. A obsah je dôležitý,“ reagoval súčasný minister hospodárstva.

Pravdou je, že Bittó Cigániková ukazuje svoje odhalené telo bez problémov. Svojich fanúšikov už potešila aj fotkami v plavkách a neváha ani s ukázovaním svojho tetovania.

