Monika Beňová porodila nedávno svoje druhé dieťa. Po synovi Martinovi sa jej pred 10-timi mesiacmi narodila dcérka Lea. To, že zhodiť nabraté kilá je s rastúcim vekom náročnejšie, by poslankyni potvrdila nejedna dáma. Pre političku to však nie je problém a na svojej postave tvrdo maká.

Na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje fotografie, kde je vidieť, že svojej fyzičke dáva riadne zabrať. So športovými aktivitami pritom začala už po pôrode. Už na jar začala behávať spolu so svojou dcérou, ktorú tlačila v kočíku. "Behám teraz každé ráno s Leou. Ona sa na vzduchu dobre vyspinká a ja som za mesiac schudla 4 kg, samozrejme v kombinácii so stravou. Je to fakt úžasný pocit. A stačilo sa len raz obliecť do plaviek a postaviť sa pred zrkadlo a motivácia ako lusk," vyznala sa Beňová na sociálnej sieti. Ako jej to pristane, posúďte sami.