Polemika o očkovaní či nesúhlas so spôsobom vedenia krajiny priviedla v Deň Ústavy Slovenskej republiky do ulíc Bratislavy či Košíc tisíce nespokojných Slovákov. O tom, ako vníma prebiehajúce protesty, očkovaciu politiku, ale aj o návšteve pápeža Františka sme sa zhovárali s jedným z rečníkov košického protestu, poslancom Národnej rady a predsedom strany Život - národná strana, Tomášom Tarabom (41).

Do parlamentu ste sa dostali na kandidátke ĽSNS. Čo vlastne ukončilo vašu spoluprácu?

Pre upresnenie, nikdy som nebol členom ĽSNS, ale bol som predsedom strany KDŽP. Na kandidátke ĽSNS sme vytvorili koalíciu piatich strán, spolu s pánom Chovanom a Markom Gécim, a mali sme podpísané memorandum o spolupráci v 11 bodoch, ako napríklad ochrana života. Nad všetkým sme mali požiadavku, aby signatári vrátane ĽSNS odmietli všetky krivdy minulosti. Spolupráca sa ukončila, keď sme počas spoločnej tlačovej konferencie s pánom Podmanickým zo Smeru vyzvali konzervatívnych poslancov naprieč politickým spektrom k vytvoreniu platformy v rámci Národnej rady.

Chceli sme tak konzervatívcov lepšie zosúladiť pri hlasovaní o hodnotových otázkach. Niektorí straníci sa však domnievali, že by podobná iniciatíva mohla ĽSNS uškodiť, a keďže sme neboli ani členmi, tak sme odišli z klubu, aby to nevyvolávalo pre nich nejasnosti.

Identifikujete sa ako kresťansky orientovaný politik. Návšteva pápeža teda pre vás bude veľkou udalosťou.

Ešte pred šesťdesiatimi rokmi nebolo zvykom, aby pápež opúšťal Rím. Ak sa nemýlim, jedna z prvých podobných ciest bola návšteva Izraela pápežom Pavlom VI. Od tých čias sú návštevy Svätých Otcov vždy veľkou udalosťou. Pre krajiny, do ktorých zavítajú, ide aj o isté politické zviditeľnenie sa, i keď primárnou úlohou by, samozrejme, mal byť duchovný rozmer. Na druhej strane s ohľadom na súvislosti, ktoré príchod pápeža Františka sprevádzajú, sa obávam, že jeho návšteva Slovenska nenaplní očakávania.

Prečo nie?

Prvotnou podmienkou účasti na stretnutí s pápežom mala byť zaočkovanosť, čo vyvolalo vlnu nevôle medzi očkovanými aj neočkovanými Slovákmi. Nemyslím si, že by ľudia mali problém s pravidlami, no paradoxne práve pri návšteve pápeža sa ukazuje, že žiadne pravidlá neexistujú. Na medzinárodné letecké dni či iné akcie bol umožnený vstup aj pre neočkovaných, prečo by to malo byť pri stretnutí so Svätým Otcom inak?

Rozdielny meter prirodzene mnohých pobúril. A kým nedávno verejne prezentovali, že umožniť vstup neočkovaným by bolo hazardom, odrazu je opäť všetko inak a nezaočkovaní prísť môžu. Také rozhodnutie, samozrejme, môže nahnevať časť zaočkovaných. Táto vláda skrátka nie je schopná držať sa jednej línie a ten zmätok sa odráža na dôvere voči nej.

Na snímke poslanec NR SR Tomáš Taraba Zdroj: Jakub Kotian

Zúčastníte sa na návšteve pápeža?

