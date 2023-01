Informáciu o príplatku priniesli aktuality.sk. Pritom Hamran už teraz podľa medializovaných informácií zarába približne 4 500 eur mesačne. K tomu treba pripočítať odmeny, ktoré dostali policajné špičky počas minulého roka. Sám policajný prezident mal zinkasovať 11-tisíc eur, z toho 2,5-tisíca v decembri, čo je dokopy za jeden rok 65-tisíc eur! Viceprezidenti si mali prísť na sumu 8 600 eur a obvinený zástupca riaditeľa odboru západ NAKA Ján Čurilla na 5-tisíc. Teraz im majú všetkým zvýšiť mesačné príplatky za riadenie, ktoré sú súčasťou platu. Šéf polície by mal dostávať od 30 do 200 percent (doteraz to bolo max. 90 %), viceprezidenti a generálni riaditelia sekcií až do 171 percent.

„Z návrhu, ktorý predkladám, sa dá dočítať, že je to z dôvodu plánovaného zníženia počtu riadiacich pracovníkov asi o jednu tretinu. Opakujem, návrh je bez vplyvu na rozpočet. Vôbec sa nijakým spôsobom nezvyšujú minimálne percentá príplatku za riadenie, len sa otvárajú možnosti na prípadné zvýšenie po systemizácii, ak by nejaká prebehla,“ uviedol k návrhu poslanec Kyselica.

„Nechápem, že funkcionári, ktorým sa zvyšuje riadiaci príplatok každou valorizáciou, si ešte dokážu posunúť príplatky až do 200 percent. Je scestné, keď riadiaci príplatok tvorí najvýznamnejšiu časť platu,“ povedal podpredseda policajných odborov Roman Laco.

Exministerka vnútra Denisa Saková (46) si myslí, že policajným funkcionárom netreba nič zvyšovať: „Zvýšenie až o 100 % by bolo fackou všetkým radovým policajtom, ktorých dennodenne stretávame v uliciach.“ Na porovnanie, najznámejší policajný prezident za čias Smeru Tibor Gašpar (60) zarobil počas svojho posledného celého roka vo funkcii 53 226 eur, čo je 4 435 eur mesačne. Pred ním bol za vlády Ivety Radičovej policajným prezidentom Jaroslav Spišiak (59), ktorý mesačne zinkasoval 3 687 eur.

Pozrite si v galérii, koľko zarábali najznámejší policajní prezidenti v minulosti.

Prečítajte si aj: