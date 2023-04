Rychtář hovorí, že Ivete najprv strážil dom, až neskôr sa dali dokopy. "Ocitol som sa vedľa úžasného dievčaťa, ktoré bolo i celebritou a skvelou speváčkou," tvrdí obdivne v rozhovore. myslel si však, že speváčke médiá ubližujú, preto ju chránil pred všetkými novinármi. Dnes hovorí, že mal rozlišovať, kto sa ako správal, lebo neboli rovnakí.

Aj vďaka správaniu sa k novinárom získal povesť tyrana a agresora. "Moje vystupovanie mi strašne ublížilo u tých, ktorí ma nepoznali. Ale ľudia, ktorí ma poznajú z detstva a z bydliska, vedia, aký som, akú mám povahu. Znova opakujem: snažil som sa Ivetku chrániť," tvrdí Rychtář.

Rychtáŕ tvrdí, že vždy sa snažil Ivetu chrániť. Zdroj: Archív

So Zdeňkom Macurom, ktorý sa tiež venoval Ivete Bartošovej a odviezol ju aj do Talianska, sa Rychtář niekoľkrát pobil. Ani to mu nepridalo na dobrom mene. "Po rokoch to vidím tak, že útoky boli zbytočné, nemali zmysel. Pán Macura by sa mal podľa mňa liečiť," hovorí speváčkin vdovec.

Redaktori Rytmu života Rychtářa upozornili, že v tom čase sa objavili videá, v ktorých sama Iveta Bartošová hovorí, že je na ňu zlý. Bolo vidieť aj to, že nie je úplne triezva. "Vtedy točila Ivetka dokument pre televíziu TV Pětka. Zistil som, že predtým, ako šla na nakrúcanie, sa napila. Možno mala pocit, že to nezvládne, tak si dala na kuráž. Vtedy som na ňu zvýšil hlas," priznal Rychtář. A vysvetlil aj svoje dôvody. "Mne to prekážalo. Nechcel som, aby ju verejnosť takto videla," objasňuje.

