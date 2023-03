V 90. rokoch po ňom ženy šaleli. Na hudobnej scéne totiž v tej dobe nebol väčší fešák ako Michal Penk. S dlhými blond vlasmi vyzeral fantasticky a keď sa so svojimi hitmi postavil na pódium, dievčatá padali do mdlôb. Zrazu však zmizol zo scény. V hre boli drogy. Z tohto pekla sa vyhrabal a dnes vyzerá fantasticky!

V spomínaných časoch mal naozaj všetko. Bol veľmi dobrý klavirista, skladateľ aj spevák s hitmi. Kým sa vydal na sólovú dráhu, vyhral konkurz do skupiny Lucie. Tešil sa zo slávy, peňazí a obdivu žien. Jednou z jeho lások bola aj Iveta Bartošová (†48), ktorá ho opustila pre Ladislava Štaidla. Napriek tomu stál nohami pevne na zemi, bol veľmi príjemný a vzdelaný. Túto idylku zmenila nová veľká láska. Volala sa Ivana a splodili spolu syna Christophera.

Michal Penk s Ivetou Bartošovou. Zdroj: Aha! – M. Pátek. D. Kundrát, M. Hykl, P. Novotný

Keď sa narodil, vzťahy medzi Michalom a Ivanou prešli výraznou zmenou. V roku 1994 sa rozišli a ona si našla nového priateľa, londýnskeho režiséra. Neskôr sa za ním do Veľkej Británie presťahovala. Opustený spevák sa vybral po zlých chodníčkoch. „Nechcel som byť doma sám a začal som chodiť na nesprávne miesta, a to bola chyba. V takých chvíľach cítite, že keby tam boli vaši rodičia, povedali by vám: Tak, a maž domov! Ja som to však neurobil a to bola chyba,“ povedal pred rokmi pre český Blesk. Drogové peklo sa v jeho prípade ťahalo poriadne dlho, v roku 2015 ho dokonca celoštátne hľadala česká polícia. Kriminalisti ho chceli vypočuť, lenže on odmietol komunikovať. Prečo, nevysvetlil dodnes.

Michal Penk pred rokmi. Zdroj: archív

Priebežne sa k hudbe vracal a znova mizol. Päť rokov (1996 – 2001) sa systematicky ničil užívaním drog. Potom našiel cestu k Bohu, z ktorej znova zišiel a vrátil sa k drogám. Hral v českom muzikáli Michala Davida Traja mušketieri, skladal piesne pre seba i svojich kolegov, jednu dokonca pre Karla Gotta († 80), ten však na jeho ponuku nezareagoval. Nakoniec sa ale rozhodol s touto závislosťou zatočiť a odísť na protidrogové liečenie. Penkove pokusy vrátiť sa na veľké pódiá napriek tomu dlho nevychádzali. Až doteraz. Z drogového pekla je vonku a hlási obrovský návrat. Po 27 rokoch ho teraz čaká veľkolepý koncert v Košiciach, ktorého sa už jeho skalní fanúšikovia nemôžu dočkať. A neuveríte, ako dnes vyzerá! Tomu sa povie obrovská zmena! Dámy, je jasné, že sa vám z neho opäť roztrasú kolená.

Michal Penk pred rokmi. Zdroj: archív

,,Ahojte ľudia, tak už je to tu a konečne začínam opäť vystupovať. V sobotu si zas konečne zaspievam pred ľuďmi s kapelou a veľmi sa teším a dúfam, že bude veľa koncertov, lebo teraz, keď sme skúšali, tak som si uvedomil, že ma to opäť veľmi baví, a tak sa chcem s vami len podeliť o radosť, na ktorú sa teším už túto sobotu. Keď tak si na mňa spomeň a držte palce, nech nič nepokazím, ale sme dobre pripravení a kapela hrá veľmi dobre. Super chalani! Majte sa pekne," napísal Michal na Facebooku.