Britská kráľovská rodina je už kompletne vo vianočnej nálade. Princ William a princezná Kate sa s rodinou tento rok presťahovali z Londýna do Windsoru, kde začali ich tri deti navštevovať novú školu Lambrook, takže typický ruch veľkomesta vymenili za pokojnú, skôr vidiecku atmosféru.

Minimálne deti si užijú trochu iný typ sviatkov. Tento mesiac má nová škola princa Georga (9), princeznej Charlotte (7) a princa Louisa (4) pripravených pre študentov mnoho vianočných aktivít.

Škola na svojej webovej stránke oznámila, že počas tohto vianočného obdobia vystúpi každé dieťa na vianočnom podujatí, kde sa zúčastní, okrem iného, aj na betlehemskej či speváckej súťaži.

Najlepšie je, že sa spolu všetci stretneme

Ako informuje portál people.com, minulý rok princ William pri vystúpení v rozhlasovej relácii poskytol viac informácií o sviatočných tradíciách jeho rodiny. "Vo všeobecnosti je pre mňa zblíženie rodiny počas Vianoc vždy krásne, pretože sme dosť rozhádzaní a pracujeme veľa času počas celého roka. Máme veľmi málo chvíľ na to, aby sme sa skutočne stretli," vysvetlil princ William.

"Keď vidím, ako sa moje deti stretávajú s deťmi mojej sesternice a všetci sa spolu krásne bavia, je to veľmi výnimočné. Veľmi sa na to teším," dodal s tým, že Vianoce sú preňho úplne iné, odkedy má deti. "Zrazu je to úplne iná hra plná hluku a vzrušenia," vysvetlil.

