Princ Harry má za sebou už nejeden škandál a kým on pracuje na svojej knihe, jeho minulosť ho pomaly dobieha! Nedávno sa totiž zistilo, že Harry vo svojej publikácii bude hovoriť aj o svojich bývalých partnerkách. Túto príležitosť si nenechala ujsť 51 ročná Catherine Ommanney, ktorá tvrdí, že spolu zažili vášnivý románik.

Bývala milenka princa Harryho v rozhovore pre The Sun prezradila, že sa spoznali v roku 2006 na párty cez spoločných priateľov. Podľa jej slov sa v ten večer veľmi dobre zabávali a napokon od princa dostala aj "najvášnivejší bozk v jej živote".

"Mali sme ďalší bozk a Harry bol veľmi milý a povedal mi, aká som krásna. Stretli sme sa ešte niekoľkokrát, vždy v súkromných baroch," opisuje románik Catherine, ktorá mala v tom čase 34 rokov a už bola dvojnásobnou mamičkou. Catherine je známa aj z v amerického seriály "The Real Housewives of DC".

Podľa Catherine Ommanney si pár už počas ich prvého stretnutie padol do oka aj napriek vekovému rozdielu. Prezradila, že sa už od začiatku správali spolu ako "tínedžeri". "Vošli sme do vane oblečení a jeden z našich priateľov mi urobil fotku na telefón," dodala.

Dvojica zostala ešte dlho v kontakte, no princ Harry si podľa jej slov po čase zmenil číslo a ich životy sa dlhý čas rozdelili. Znova sa náhodne stretli až v roku 2006 na Barbadose. "Harry sa pretlačil okolo svojich bodyguardov, aby ma pobozkal a objal, a mali sme skvelý rozhovor. S odstupom času je škoda, že sme nemohli zostať priateľmi," tvrdí Catherine.

Blondínka sa rozhodla prezradiť detaily ich vzťahu hlavne kvôli očakávanej knihe Harryho, kde sa údajne majú objaviť aj informácie o jeho predošlých partnerkách. "Pochybujem, že ma Harry spomenie vo svojej knihe, pretože nie je správne, aby sa princ zaplietol s 34-ročnou matkou dvoch detí, to sa nerobí," hovorí Catherine.

Catherine tvrdí, že ak by bol Harry o 10 rokov starší, bol by pre ňu dokonalý muž. "Dúfam, že je šťastný a konečne našiel trochu slobody, pretože to je niečo, čo vtedy zúfalo hľadal," povedala s tým, že tiež dúfa, že sa o Harryho jeho manželka Meghan dobre postará, pretože Catherine mu nepraje "nič iné ako šťastie a úspech".