Toto by ste nepovedali! Obaja rodičia sú uznávaní umelci, ale syn sedí v pokladnici filmového festivalu v Karlových Varoch. Je však za tým oveľa viac, ako by sa zdalo!

Málokto tuší, že sympatický mladý muž, ktorý sedí v pokladnici Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, pochádza zo slávnej rodiny. Jeho rodičia sú uznávaní umelci, on však bez rozpakov a pokojne zasadne do pokladnice festivalu. A nie prvý rok! Chodí sem už dlhšie. "Sme tu výborná partia, aj to ma sem láka," povedal pre českú televíziu CNN Prima News. Doteraz bol v bežnej pokladnici, tento rok má na starosti akreditovaných hostí. A koho je vlastne mladý muž potomkom?

Jeho mamou je herečka Dana Morávková (50), ktorá sa preslávila viacerými úlohami. Pamätáme si ju napríklad ako závistlivú Doru z rozprávky Z pekla štěstí, učiteľku Vlastu z Kameňáku, lekárku Zdenu Suchú z Ordinace v v růžové zahradě či peknú potvoru Andreu Liškovú zo seriálov Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy.

Petrovi rodičia Dana Morávková a Petr Malásek sú uznávaní umelci. Zdroj: FB/Dana Morávková

Otcom mladého muža je klavirista a hudobný skladateľ Petr Malásek (58) pochádza z uznávanej hudobníckej rodiny, jeho otec Jiří Malásek bol takisto známy klavirista a skladateľ. Petr spolupracoval s Martou Kubišovou, Hanou Hegerovou a dodnes sprevádza na koncertoch Luciu Bílú.

Petr (24) je ich jediné dieťa. Rovnako ako rodičia je to šikovný a nadaný mladý muž. A veľký sympaťák, ktorý ochotne poradí návštevníkom filmového festivalu, na ktorý film by mali ísť. "A teší ma, keď mi potom povedia, že som im dobre vybral," povedal pre českú televíziu CNN Prima News.

Hudobník po otcovi a dedovi však zrejme nebude, hoci sa od piatich rokov učil hrať na klavíri. Pred pár rokmi to však nechal. Ako nám potvrdila právom pyšná mama Dana Morávková, Petr práve dokončil bakalárske štúdium anglickej literatúry vo Veľkej Británii, v meste Canterbury. "V Anglicku zostáva na magisterskom štúdiu, ale na inej univerzite," prezradila herečka.

