Jaromír Jágr a jeho bývalá partnerka Andrea Verešová (42) kedysi patrili k najkrajším párom českého šoubiznisu. Po šiestich rokoch sa ale rozišli a úplne prerušili kontakt. „Hoci sa tomu nevyhýbam a nikdy sme sa nerozišli v zlom, tak sme sa od tej doby nikdy nevideli a ani sme nemali príležitosť sa spolu baviť. Občas si hovorím, aké by to bolo, pozrieť sa vzájomne znova do očí...“ zamyslela sa krásna slovenská modelka v apríli 2019 v rozhovore pre český Blesk.

A čo čert nechcel, o tri roky neskôr k tomu skutočne došlo - a práve na karlovarskom filmovom festivale! O stretnutí niekdajších zamilovaných hrdličiek sa zmienil hokejový Boh s číslom 68 na chrbte Jaromír Jágr na sociálnej sieti. "Od 1998 do 2003 sme sa videli skoro každý deň. A potom takmer 20 rokov nič. Až do nedele 3.7. 2022 na párty v Karlových Varoch. Milé stretnutie na skvelej párty," napísal Jágr a pridal aj spoločnú fotku. Na nej pózuje so svojou ex Andreou Verešovou spolu s jej manželom Danielom Volopichom a po jeho druhom boku stojí jeho mladá partnerka Dominika. Všetci vyzerajú spokojne a šťastne. Podľa Verešovej išlo o „milé stretnutie so stále príjemným a šarmantným expriateľom po 17 rokoch“, nie po dvadsiatich," zverejnila na Instagrame.



Zaujímavosťou však je, že slávny hokejista po zverejnení tejto fotografie s jeho ex Andreou vypol možnosť komentovania fotky. Zrejme sa chcel vyhnúť prípadným nevhodným reakciám od ľudí.

Prečítajte si tiež: