Legendárny Chuck Norris (83) má s manželkou Genou O'Kelley (60) dve deti, 21-ročné dvojičky Danilee a Dakotu. Práve Dakota otca a mamu sprevádzal na ich spoločnej ceste na Slovensko. Pre denník Plus JEDEN DEŇ v rozhovore opísal nielen to, prečo pre neho bol výlet u nás taký špeciálny, ale zaspomínal si aj na detské časy so slávnym otcom.

Chuck Norris trávil s rodinou víkend v slovenských Tatrách, v pondelok už všetci traja odleteli do Slovinska. Väčšinu času u nás strávili pri Štrbskom plese, no išli sa pozrieť napríklad aj do banskobystrickej nemocnice, kde navštívili choré deti.

ROZHOVOR: Dakota Norris (21)

Ako sa vám u nás páčilo?

- Je to neskutočné. Som tu prvýkrát a Slovensko mi príde jedinečné. Trochu mi to pripomína detstvo. Vyrastal som totiž v horách v severnej Kalifornii a je to tu podobné ako tam... takže pre mňa má vaša krajina veľmi špecifický, osobný nádych.

Chuck Norris si nadovšetko cení chvíle strávené s jeho početnou rodinou. Na fotke s deťmi, synom Dakotom (druhý zľava) a dcérou Danilee (druhá sprava). V strede Chuck s manželkou Genou (60). Zdroj: Chuck Norris/Instagram

Je niečo, čo vás tu špeciálne zaujalo či prekvapilo?

- Pohostinnosť tu je skvelá. A potom tá kvalita ovzdušia! Žijem v Texase, kde je teraz neskutočne vlhký vzduch, takže poriadne ani nemôžete ísť von. Čiže Slovensko je pre mňa ako nádych čerstvého vzduchu... doslova.

V piatok ste prišli, sobotu ste mali voľnú - ako ste trávili deň?

- Prechádzka okolo jazera nám prišla ako sen, takmer neskutočné. Ľudia sa pri nás zastavovali, objímali otca, on ich objímal naspäť... pre neho sú naozaj všetci ako kamaráti.

Dakota Norris (v popredí) s rodičmi a Jarom Slávikom, ktorý ich v Tatrách sprevádzal. Zdroj: Lukáš Koco

Pokračovanie rozhovoru nájdete na ďalšej strane >>>