„Nevedeli sme, že tu má byť,“ boli prvotné reakcie turistov v Tatrách na návštevu Chucka Norrisa. Ten oddychuje niekoľko dní v našich veľhorách napriek tomu, že festival Orion v Žiline, na ktorom mal vystúpiť, presunuli organizátori na ďalší rok.

Víkendové ideálne počasie „ani slnko, ani dážď“ prilákalo na turistiku či prechádzky na čerstvom vzduchu nielen Slovákov. „Hoci nevyzeráme, ale sme z Čiech,“ s humorom komentuje trojica turistov. Na otázku, či si všimli, že pred pred minútou okolo nich prešiel Chuck Norris odpovedali takto: „Vravel som to kamarátom, že je to on. Ale neverili mi. Sám som totiž pochyboval, či je tu skutočne Chuck. Povedal som si, čo by tu robil?“

Spoločnosť Chuckovi robí okrem manželky Geny aj najmladší syn Dakota. Našou krajinou ich počas niekoľkodňového pobytu sprevádza jojkársky porotca, producent a manažér Jaro Slávik. „Na toho sme sa zamerali úplne. Hneď sme ho spoznali. To, že je tu, nám neprišlo čudné,“ dodali českí turisti.

Keby ho stretli, nič by mu nepovedali

Na amerického akčného hrdinu, ktorý je známy aj z jeho „neprekonateľnosti a neporaziteľnosti“ v Tatrách väčšina návštevníkov zvedavá nie je. „Určite by som neskákala dva metre do vzduchu. Je to normálny človek, ktorý sem prišiel relaxovať, tak by som ho neotravovala,“ povedala turistka Majka.

Dvojica miestnych nám dala ďalší, dosť podstatný dôvod, pre ktorý by Chucka Norrisa neoslovili. „Nevieme po anglicky. A po slovensky zrejme nebude rozumieť,“ konštatovali so smiechom. „Možno aj dobre, že nám nerozumie, lebo pred chvíľou jedna pani pri nás povedala, že si myslela, že to je fiktívna postava,“ dodali.

Väčšina oslovených však dúfa, že si zo Slovenska odnesie hollywoodsky herec dostatok pozitívnej energie. „Aby mal silu, aj keď pochybujem, že je poraziteľný. Vybral si najkrajšie miesto na Slovensku, tak nech sa tu nadýcha nášho čistého vzduchu a verím, že sa sem ešte niekedy vráti.“