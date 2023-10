Barack Obama strávil 8 rokov vo funkcii prezidenta Spojených štátov amerických a jeho dcéry Malia (25) a Sasha (22) tak v podstate vyrástli pred očami celej krajiny. Napriek tomu ich verejnosť nepoznala ako bežné deti, vždy ich videla spolu s otcom ako elegantné mladé dámy.

Barack Obama s dcérou Sashou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtUN9p_uJ86/

No to je už dávno minulosťou a najmladšia z exprezidentových dcér sa pravidelne stará o rozruch. Len nedávno vyrazila na nákup v hlbokom výstrihu, bez podprsenky a ľuďom hrdo ukazovala svoje perfektné prsia a týčiace sa bradavky. Sasha neraz vystavila na obdiv svoje krivky, ale čo by na to povedali jej prominentní rodičia?

Zľava Malia a Sasha Obamové na archívnej snímke z roku 2015. Zdroj: Getty Images

Začiatkom septembra ju opäť načapali, ako spolu s kamarátmi postávala na parkovisku pri aute. V ruke mala cigaretu a do pol pása bola vyzlečená. Na sebe mala len sivú sukňu a namiesto topu len bielu podprsenku z bikín.

Bývalý americký prezident Barack Obama, Michelle Obamová a ich dcéry Malia a Sasha oslavujú víťazstvo v amerických prezidentských voľbách počas volebnej noci v Chicagu 7. novembra 2012. Zdroj: Carolyn Kaster

Obamova najmladšia dcéra, ktorá vyštudovala sociológiu, očividne odhodila všetku hanbu a názory verejnosti ju vôbec nezaujímajú. Hneď ako opustila Biely dom, začala vystrkovať rožky. Jej rodičia a ani ona sama sa k snímkam nevyjadrili, ale je viac než možné, že tatko a exprezident v jednej osobe z týchto fotografií nadšený nebude.