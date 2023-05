Pornopriemysel patrí k tým najškandalóznejším vôbec. Pre niekoho ide o umenie, pre iného zase o niečo natoľko intímne, že len pomyslenie na pikantný film vyvoláva červenanie. Fotografka Sophie Ebrard sa však dostala priamo do zákulisia, aby nafotila pikantné zábery priamo z natáčania.

„Chcela som fotiť nahé telá. S takouto témou sa neobraciate na členov rodiny a nie je veľa ľudí, ktorí by sa bez zábran dali fotiť nahí. V pornopriemysle sa to však takými len tak hemží. Pôvodne ma kamarát doviedol na swingers párty, aby som sa tam zoznámila s niekým, kto by bol ochotný dať sa fotiť nahý. Prvýkrát som videla ľudí, ktorí mali predo mnou sex. Ich telá vyzerali tak krásne, bolo mi ľúto, že nemám foťák. Tam vznikol nápad na projekt zo zákulisia pornofilmov,“ spomína fotografka.

Fotografka Sophie Ebrard má bohaté portfólio. Jej najväčšou vášňou sú nevšedné výstavy a fotografie, ktoré sa len tak nevidia. Najnovšie sa rozhodla nafotiť zákulisie natáčania pornofilmov. Ako to prebiehalo? Dozviete sa v článku. Zdroj: Sophie Ebrard instagram

Samotná fotografka spomína, že zákulisie ju veľmi prekvapilo. Všetci aktéri, od hercov až po štáb, boli veľmi milí a zohraní. Vôbec nemala pocit, že sa tu deje niečo, čo by malo byť šokujúce alebo terno. Sophie mala šťastie, pretože sa zoznámila s režisérom, ktorý netočí lacné pornofilmy. Dostali sa tak do krásnych zámockých, ale aj iných zaujímavých priestorov po celej Európe. Práve teraz hľadá priestory, kde by mohla svoje fotografie vystaviť.

Fotografka výstavu nakoniec nazvala It is just love (Je to len láska). Zdroj: instagram

