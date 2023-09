Kto by to bol povedal, že dcéra, ktorá sa narodila do jednej z najbohatších rodín Hollywoodu, skončí takto. Tori Spelling už nejaký ten čas plní bulvárne plátky svojím životom a zatiaľ čo žije s piatimi deťmi v lacných moteloch, jej matka si užíva milióny. Prečo jej teda finančne nepomôže?

Tori, ktorú v posledných mesiacoch videli bývať v lacných hoteloch a obytných parkoch, povedala, že nikdy neberie ako samozrejmosť „krásny život“. Candy a jej zosnulý otec Aaron Spelling ju a jej brata Randyho vychovávali najlepšie, ako mohli. Pravdou však je, že si dcéra s matkou veľmi nerozumejú a navštevujú sa minimálne.

Herečka vyrastala ponorená do hollywoodskeho luxusu, pretože jej zosnulý otec Aaron Spelling produkoval hity ako Dynasty, Charlieho anjeli a The Love Boat, ako aj Melrose Place, Charmed a Beverly Hills 90210. V priebehu rokov mala komplikovaný vzťah so svojou mamou najmä kvôli otcovi.

Aaron Spelling zomrel v júni 2006, čo bolo necelý rok potom, čo sa Tori v roku 2005 dostala na titulky pre jej mimomanželský pomer s McDermottom, s ktorým dokonca utiekla na Fidži len mesiac predtým, ako jej otec zomrel. Zdroj: gettyimages

Aaron Spelling zomrel v júni 2006, čo bol necelý rok potom, čo sa Tori v roku 2005 dostala na titulky pre jej mimomanželský pomer s McDermottom, s ktorým dokonca utiekla na Fidži len mesiac predtým, ako jej otec zomrel.

Aaron po sebe zanechal impérium 500 miliónov dolárov, pričom dedičstvo Tori bolo 800 000 dolárov, čo je v podstate zanedbateľná suma pri taktom bohatstve. Dôvodom mohlo byť práve to, že utiekla s mužom, ktorého jej rodina ani v najmenšom neschvaľovala a stala sa tak pre rodinu sklamaním.