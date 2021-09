Jean-Paul Belmondo († 88) s doslova holým zadkom? To nie je práve „parte“, na aké sme zvkynutí!

S jedinečným „Bébelom“ († 88) sa už v piatok celé Francúzsko rozlúči na jeho pohrebe. Krátko po smrti filmového velikána však milovaného otca a dedka „odprevadila“ do neba aj jeho najbližšia rodina, a to prostredníctvom citlivých odkazov na sociálnych sieťach. Niektoré však boli skôr šokujúce než dojímavé!

Jean-Paul Belmondo po sebe zanechal tri deti – jeho štvrté, najstaršia dcéra Patricia, zomrelo pri požiari v roku 1994. Okrem toho mal slávny „Muž z Acapulca“ aj šesť vnúčat, pričom niektoré povedali dedkovi „zbohom“ vskutku netradične.

Hercov najstarší vnuk Alessandro (30) zverejnil na Instagrame fotku úplne nahého Belmonda s komentárom, že dnes práve vďaka nemu neustupuje pred žiadnou prekážkou.

„Zanechal vo mne hodnoty na celý život. Choďte vpred, neprestávajte bojovať. Vždy sa usmievajte, zostaňte pokorní a najmä milujte život,“ napísal Alessandro. Vyznanie je to, samozrejme, krásne, no záber nahého Jean-Paula z čias jeho najväčšej slávy (a sexepílu) je vskutku nezvyčajným odkazom do neba.

Podobne sa však zariadil aj jeho brat Victor (27), ktorý tiež zverejnil nahaté FOTO Belmonda sediaceho vo vani, hoci mu väčšinu tela nebolo vidno. Na rozdiel od staršieho súrodenca však k fotke nepridal žiadny komentár.

Niežeby bol nejaký potrebný. Belmondo bol povestný svojím lišiackym šarmom ostrieľaného darebáka, na trikrát zlomeným nosom a prešibaným úsmevom, a hoci nepatril k žiadnym krásavcom (čo mu dokonca na konzervatóriu neustále pripomínali), v dospelosti mu k nohám padali tie najkrajšie ženy sveta.

