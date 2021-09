Keď mal Jean-Paul Belmondo 70 rokov, ukázal svetu, že muž v jeho rokoch nemusí patriť do starého železa a stále môže mať dostatok libida na počatie potomka. 13. augusta 2003 sa Jeanovi a jeho poslednej manželke Natty (56) narodila dcéra Stella Eva Angelina, ktorá za uplynulé roky vyrástla do krásy.

Jean s dcérou Stellou v roku 2017. Zdroj: Julien Hekimian

Pre Natty Belmondovú (56) bola Stella prvým dieťaťom a práve ona bola hlavným dôvodom toho, že medzi expartnermi vydržal priateľský vzťah aj po ich rozvode v roku 2008. Po zosnulom hercovi ostali ešte dve deti v strednom veku, 57-ročný Paul a 60-ročná Florence. Herec mal ešte dcéru Patriciu († 36), tá však zomrela v roku 1994.

Najmladšia z klanu Belmondovcov Stella oslávila 13. augusta svoju dospelosť ešte so svojím otcom. Len prednedávnom si pritom mladá krásavica zriadila účet na sociálnej sieti Instagram, na ktorom sa s fanúšikmi delí nielen o krásne a dojemné momenty zo svojho života, ale rada sa na ňom pochváli aj svojím sexi štíhlym telom. Niet pochýb, že Stella zdedila po svojich rodičoch len to najlepšie. Vďaka výraznej charizme, ktorú má po zosnulom otcovi, a prenikavej kráse, ktorú jej do vienka dali gény zo strany matky, neunikla pozornosti modelingových agentúr. Na kariéru modelky však mladá krásavica kašle, podľa jej slov by totiž rada kráčala v otcových šľapajach a stala sa slávnou herečkou. Odmieta však ťažiť zo slávneho priezviska.

Zdroj: Bertrand Rindoff Petroff

"Na svoje meno som hrdá, ale nie je ľahké ho nosiť. Neznášam byť ním definovaná, je to takmer ponižujúce. Radšej by som bola braná vážne za svoje zásluhy," uviedla v rozhovore a šokovala tým celý francúzsky svet. "Neviem, či sa mi podarí uniknúť, ale je pravda, že v našej rodine viac-menej každý vykonáva umeleckú profesiu. Teraz je však na prvom mieste moje štúdium," dodala v roku 2019.

