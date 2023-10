Kto by si nepamätal túto sexi blondínku z televíznych obrazoviek? Heather Locklear sa v našich končinách preslávila hlavne vďaka populárnym seriálom. V Melrose Place stvárnila postavu Amandy a v Dynastii postavu Sammy.

Darilo sa jej aj na filmovom plátne. Hlavne v romantických komédiách 40 na krku či Pán Božský. V čase najväčšej slávy dokonca randila s hviezdnym Tomom Cruisom, milovali ju Mark Harmon či búrlivák Tommy Lee. Kráska, ktorej ležal Hollywood pri nohách, však svoju slávu nezvládla a v roku 2008 sa zrútila.

Psychické problémy začala riešiť alkoholom a drogami, vďaka čomu sa zamotala aj do problémov so zákonom. Viackrát podstúpila liečenie na psychiatrii, no jej stav sa akosi nezlepšil. Herečka sa tak postupne stiahla z verejného života a v uliciach ju vidieť len zriedka. V uplynulých dňoch sa však predsa len objavilo niekoľko nových záberov.

Herečka Heather Locklear patrila k najkrajším ženám šoubiznisu. Alkohol a psychické problémy ju však zničili. Zdroj: Getty Images

Sexi krásku z televíznych obrazoviek by ste na nich už hľadali márne. Alkohol, drogy, lieky a psychické problémy sa podpísali na jej vzhľade. Dnes je z nej zostarnutá a zničená pani s nadváhou, ktorej sa v tvári odrážajú bolesť a utrpenie.