Práve začiatok jesene si Carmen Geiss (58) vybrala ako ten najlepší čas na zmenu. Nakráčala teda do kaderníctva a dala sa znova vylepšiť. Manželka milionára sa rozhodla pre radikálny krok. Jej premena však fanúšikov rozdelila na dva tábory. Niektorí jej nový účes pochválili, iným sa zdá k jej veku nevhodný.

Milionárka Carmen sa ešte pred pár dňami chválila krátkym strihom. Zdroj: instagram @carmengeiss

Ako sa zdá, Carmen lákajú radikálne premeny práve na jeseň. Pred rokom v októbri sa rozhodla dať ostrihať a prekvapila kratším účesom. Tento rok však zatúžila po niečom celkom inom.

Milionárka si svoje krátke blond vlasy dala tentoraz predĺžiť a zahustiť a fanúšikom na sociálnej sieti Instagram sa, samozrejme, nezabudla pochváliť. S ružovými napichanými perami a umelými mihalnicami teraz tak trochu pripomína bábiku Barbie. Carmen sa netajila ani obrovskou radosťou z tejto veľkolepej premeny.

Ako živá Barbie

„Dokázala som to. Som taká šťastná, že mám opäť svoje dlhé vlasy. Je to drastická zmena. Neviem, ako to vidíte vy, ale pre mňa je to naozaj horúce," uviedla Carmen k svojej premene a novému účesu. Nie všetci fanúšikovia však zdieľali jej nadšenie. Mnohým sa totiž Carmen páčila viac s krátkym účesom.

Anketa Pristanú podľa vás Carmen viac krátke alebo dlhé vlasy? Dlhé 33% Krátke 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Myslel som si, že kratšie vlasy sú oveľa lepšie,“ sťažoval sa jeden používateľ. Ďalší to vidí rovnako: „Krátke vlasy spôsobili, že ste vyzerali mladšie a sviežejšie." Ďalším však neprekážala samotná dĺžka vlasov, ale ich pôvod. „Teraz už tie vlasy nie sú ani pravé," napísala ďalšia, podľa ktorej teraz nový účes Carmen nepôsobí vôbec prirodzene.