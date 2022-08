Obrovská rana pre Britney Spears: Pomsta jej vlastných detí za nahé FOTO! ×

Kúpila dom len kúsok od nich, no ani to možno Spearsovej nebude stačiť na to, aby urovnala vzťahy s tínedžermi Seanom Prestonom (16) a Jaydenom Jamesom (15). Oboch vychováva otec, spevák Kevin Federline (44), za ktorého bola Britney vydatá v rokoch 2004 až 2007.