Než sa Meghan Markle vydala za princa Harryho, hviezdila v úlohe Rachel v seriáli Kravaťáci. Jej bývalý herecký kolega Patrick J. Adams teraz po rokoch zverejnil jej fotografie zo zákulisia, čím vyvolal špekulácie, že by sa Meghan mohla vrátiť pred kamery.

Fanúšikovia vojvodkyne Meghan Markle aj seriálu Kravaťáci sú už niekoľko dní vo vytržení. Vlnu nadšenia spôsobili fotografie zo zákulisia seriálu, ktoré zverejnil bývalý herecký kolega Meghan Markle. Patrick J. Adams sa s fanúšikmi na Instagrame podelil o nikdy nevidené fotografie manželky princa Harryho. Viac ako samotné zábery Meghan však zaujal sprievodný text, ktorý naznačoval, že Kravaťáci by sa mohli vrátiť na televízne obrazovky.

Takto Meghan dnes už nepoznáme. Uvoľnená a sexi. Zdroj: instagram @patrick j. adams

„Teraz vážne. Chýbajú mi priatelia. Každý jeden z nich,” napísal k zverejneným záberom. Na nich vidieť predovšetkým Meghan, ktorá v seriáli stvárnila právničku Rachel Zane. Na jednom zo záberov dokonca leží na zemi v krátkej sukni a s nohami vyloženými hore. Meghan v seriáli hrala až do roku 2017. Herectva aj svojho života divy sa však pre svadbu s Harrym nakoniec vzdala. Už dlhšie sa však špekuluje o tom, že by sa Meghan v blízkej budúcnosti mohla pred kamery vrátiť. Po presťahovaní do USA a odstrihnutí od kráľovskej rodiny totiž Meghan už nestojí nič v ceste, aby sa pred kamery postavila znova v úlohe Rachel.

Špekulácie o návrate seriálu aj hlavných hrdinov na televízne obrazovky ešte podporil fakt, že Patrick zverejnené fotografie zo sociálnej siete náhle odstránil a všetkým sa ospravedlnil. Svoj krok vysvetlil ako trápnu chybu. Obrázky totiž zverejnil počas prebiehajúceho štrajku SAG-AFTRA a ospravedlnil sa za to, že tým narušil boj svojich kolegov z brandže. Mnohí sa však domnievajú, že fotografie Meghan stiahol z iného dôvodu. Či sa chystá návrat Kravaťákov a vojvodkyne na televízne obrazovky, zatiaľ známe nie je. Isté je len jedno – ak k tomu dôjde, kráľovská rodina príliš nadšená nebude.