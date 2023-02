Dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta sa určite nemôže sťažovať na zlý život. Od malička totiž vyrastala v luxuse a hladom tiež nikdy netrpela. Dokonca patrila medzi najusmievavejšie deti Hollywoodu. Po boku jej súrodencov a rodičov ju bolo väčšinou vidieť so širokým a úprimným úsmevom.

Zľava Maddox Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pittová, Angelina Jolie, Knox Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pittová a Zahara Jolie-Pittová. Zdroj: Jordan Strauss

V poslednom čase to tak nie je. Shiloh, ktorá v máji oslávila 16. narodeniny, vidieť čoraz častejšie osamotenú v uliciach Hollywoodu. Navyše sa hovorí, že ak sa so ženou niečo deje, zmení svoj účes. To v uplynulých týždňoch urobila aj Shiloh. Svoje krásne vlasy, ktoré však aj tak nosila väčšinou vyčesané, si dala ostrihať na ježka. Na tom by nebolo nič až také zvláštne, keďže krátke vlasy sú trendy a nosí ich mnoho slávnych žien.

Viac ako nový účes upútala pozornosť tvár Shiloh, ktorú odfotili počas nákupu v Gelson's Market v Los Angeles. Shiloh mala na sebe krátke šortky, voľnú mikinu, v ušiach slúchadlá a v tvári sa jej odrážal smútok. Rovnako ako v uplynulých mesiacoch, aj tentoraz vyrazila na nákup sama bez sprievodu priateľov, súrodencov či mamy Angeliny, s ktorou zvykla nakupovať.

Nie je to pritom tak dávno, čo sa o Shiloh písalo v súvislosti s jej láskou k tancu, ktorý jej život napĺňa šťastím. Čo sa teda deje v jej živote, môžeme len hádať. Dosah na ňu však môže mať aj búrlivý rozvod jej rodičov. Život v hollywoodskom pozlátku zjavne nie je to pravé orechové pre dospievajúce dieťa.

