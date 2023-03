Princeznej Kate sa darí držať rozruch okolo princa Harryho a Meghan Markle na uzde. Keď sa v stredu objavili prvé informácie o krste ich dcéry Lilibet, manželka princa Williama zverejnila na sociálnej sieti Instagram prekvapivé fotografie, ktorými strhla všetku pozornosť na seba a kráľovskú rodinu.

Dcéra princa Harryho má už oficiálny titul princeznej. Zdroj: sussexroyals

Princezná z Walesu (41) navštívila írsku gardu počas tréningu na vidieku v Anglicku. Bolo to jej prvé oficiálne vystúpenie s plukom írskej gardy, odkedy sa stala čestnou plukovníčkou po smrti kráľovnej Alžbety II. Nahradila tak svojho manžela, princa Williama, ktorého kráľ Charles III. urobil novým plukovníkom waleskej gardy, čo zodpovedá jeho novému titulu princa z Walesu.

A veru by to nebola Kate, ak by si všetko nevyskúšala na vlastnej koži. Medzi vojakov nabehla v maskáčovom oblečení a učila sa, ako pomôcť obeti na bojisku, ako zasahovať proti pytliakom vo východnej Afrike, ale dozvedela sa aj o pomoci ukrajinskej armáde. Návšteva sa skončila tak, že si Kate prezrela ukážku zbraňových systémov používaných plukom.

Fotografie Kate sa objavili v rovnakom čase ako krst dcéry princa Harryho a Meghan Lilibet v ich dome v Montecito. 21-mesačná Lilibet bola pokrstená v Kalifornii bez prítomnosti Charlesa, Camilly, Williama a Kate. K menu však oficiálne dostala aj titul princeznej. „Tituly detí sú právom narodenia, odkedy sa ich starý otec stal monarchom. Táto záležitosť bola už pred časom vyriešená v súlade s Buckinghamským palácom,“ uviedol hovorca páru.