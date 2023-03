Nie je to tak dávno, čo herečka Jiřiina Bohdalová (91) bola na tom zdravotne dosť zle, dokonca absolvovala niekoľko pobytov v nemocnici. Niektoré priznala, iné boli tajné a vedeli o nich len tí najbližší.



Aby herečka svojich priaznivcov upokojila, napokon zareagovala aj ona sama. Už ju nebavilo čítať o sebe rôzne špekulácie a „overené“ správy o svojom zdraví. „Raz píšu, že som takmer mŕtva, ďalší deň sa čudujú, že natáčam,“ poznamenala.



A nedávno sa Jiřina po dlhšom čase konečne objavila aj na verejnosti, keď prijala pozvanie na oslavu 20. výročia sobáša jej kamarátky Heleny Vondráčkovej (75) a Martina Michala (63).

Anketa Patríte k fanúšikom legendárnej herečky? Nie 44% Áno 56% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nie je to tak dávno, čo herečka Jiřiina Bohdalová (91) bola na tom zdravotne dosť zle, dokonca absolvovala niekoľko pobytov v nemocnici. Niektoré priznala, iné boli tajné a vedeli o nich len tí najbližší. Zdroj: blesk.cz

No Helenu Vondráčkovú potešilo najmä to, že sa Jiřina postupne dáva do poriadku a jej stav sa zlepšuje. Speváčka sa na sociálnej sieti pochválila spoločnými fotkami.