Britská supermodelka Kate Moss sa preslávila v kampani pre módnu značku Calvin Klein. Na rozdiel od ostatných detských modeliek bola príliš chudá a nízka, vďaka čomu odštartovala akúsi novú vlnu modelingu. Počas svojej kariéry zdobila titulné strany všetkých známych časopisov z celého sveta, ako napríklad Vogue či Vanity Fair a pracovala so známymi fotografmi, ako sú Mario Testino, Mario Sorrenti či Steven Klein. Počas jej búrlivého života sa po jej boku objavilo hneď niekoľko slávnych mužov.

S hercom Johnnym Deppom sa zoznámila v roku 1994 a ich vzťah trval tri roky. S Jeffersonom Hackom, majiteľom časopisu Dazed & Confused, sa dala dokopy v roku 2001 a o rok neskôr sa im narodila dcéra Lila Grace, ktorá má mimochodom našliapnuté na úspešnú kariéru modelky. V roku 2005 začala randiť s Petem Dohertym, frontmanom kapely Babyshambles. Ich vzťah vydržal až do "kokaínového škandálu", keď ju pristihli, ako v jeho skúšobni šnupe kokaín. Rozhodne to však nebol jediný prehrešok a to, že Kate nie je žiadny anjel so svätožiarou na hlave, vie azda celý svet.

Kate Moss so svojím bujarým životným štýlom zrejme neskončila. Zdroj: Instagram

Ako dôkazov jej búrlivého života je nespočetne veľa paparaci fotografií, ktoré asi svojej dcére ukazovať nebude. Bujarý životný štýl sa rokmi podpísal aj na jej vzhľade. Kate viditeľne pribrala a jej kedysi hladkú tvár zdobia vrásky, výrazné kruhy pod očami a príliš lichotivé nie sú ani jej žlté zuby, ktoré má z cigaretového zlozvyku.

Kate Moss pracuje aktuálne ako módna návrhárka, avšak doteraz sa objavuje na módnych prehliadkach či na titulných stranách časopisov, predovšetkým vedľa svojej krásnej dcéry Lily Grace, ktorá v septembri oslávila 19. narodeniny.

