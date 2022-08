Herečke z novej Hry o tróny sa zmenil život: Doteraz bývala u mamy a umývala riady v reštike ×

V roku 2011 to bola britská herečka Emilia Clarke, ktorej sa po premiére seriálu Hra o tróny úplne zmenil život. Z dovtedy neznámej umelkyne sa stala senzácia a dnes ju vďaka stvárneniu plavovlasej Daenerys Targaryen pozná každý fanúšik fantastiky. Teraz, keď značka Game of Thrones zažíva renesanciu vďaka nedeľňajšej premiére "pokračovania" s názvom "House of the Dragon" (Rod draka), sa história zrejme čiastočne zopakuje.