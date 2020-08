Dvojica zaplatila za svoj nový domov 14 miliónov dolárov. V ich paláci sa nachádza 9 spální, 16 kúpeľní, herňa, sauna, tenisový kurt, posilňovňa, čajovňa, domáce kino a obrovská záhrada s bazénom. Meghan s Harrym a malým Archiem sa už v luxusnej nehnuteľnosti bleskovo zabývali, no je otázne, či tam zostanú aj naďalej. Dvojica doteraz zaplatila iba zálohu za dom v hodnote 3,8 miliónov, nehovoriac o tom, že im s financiami musel pomôcť Harryho otec, princ Charles.

Mesačné splátky Harryho a Meghan predstavujú podľa britských denníkov sumu približne 34-tisíc libier mesačne a podľa denníka The Sun musia ešte zaplatiť 52-tisíc libier daň z nehnuteľnosti. A to ešte rozhodne nie je všetko. Za ochranku zaplatí dvojica ročne viac ako 5-miliónov libier, plus nesmieme zabudnúť na dlh, ktorý si spravili voči Britom. Rekonštrukcia ich britského domova Frogmore Cottage stála daňových poplatníkov nemalé peniaze, rozmaznaná Meghan si však dupla a v dome žiť nechcela. Palác tak musel prepustiť služobníctvo a ich zrekonštruovaný dom teraz zíva prázdnotou.

Harry s Meghan sa preto zaviazali, že túto rekonštrukciu zaplatia spätne sami, čo ich ročne vyjde na ďalších 18-tisíc libier. Otázkou však aj naďalej zostáva, z čoho si bude dvojica platiť svoj nový dom, keď si ani jeden z nich doteraz nenašiel poriadnu prácu.

Nový dom Harryho a Meghan z výšky.

Podľa finančného experta Davida McClurea by mohla mať Meghan momentálne na účte vďaka svojej hereckej kariére 3,8 miliónov libier. Televízna spoločnosť Netflix taktiež oznámila návrat Kravaťákov na televízne obrazovky, čím si Meghan môže prilepšiť a za jednu časť zinkasuje 40-tisíc libier. Majetok princa Harryho zas môže dosahovať výšku takmer 20-miliónov, aj to len vďaka ročnému príspevku princa Charlesa a dedičstvu po princeznej Diane (†36).

Temná minulosť domu

Bývalým majiteľom ich novej nehnuteľnosti je ruský magnát Sergey Grishin, ktorého vo vile mala napadnúť jeho bývalá manželka. Aktuálne je v súdnom spore so svojou exmanželkou a priateľkou, ktoré sa ho údajne pokúsili obrať o majetok a dokonca malo dôjsť aj k fyzickému útoku. Podľa britského denníka Dailymail sa mal Sergey vyhrážať v dome svojej ex Anne Fedoseev zabitím a mal na ňu mieriť zbraňou. Ona sama sa už viackrát o Sergeyovi vyjadrila, že je veľmi nebezpečný a že jej zničil život. Nuž, vyzerá to tak, že pozitívne naladenej Meghan temná minulosť domu nijako extra neprekáža.