Zatiaľ čo väčšina boháčov si užíva rozsiahly majetok utrácaním za drahé autá, luxusné domy a milenky, bývalý Ken Rodrigo Alves zmýšľa úplne inak. Najprv minul „majland“ za rôzne plastické operácie, ktorými sa chcel priblížiť k výzoru živého plastového panáka, a keď sa mu to konečne ako-tak podarilo, zistil, že je vlastne nielen mužom, ale aj ženou.

Kolotoč operácií a telesných vylepšení sa tak rozbehol nanovo a dnes je z Rodriga, živého Kena, Jessica – živá Barbie.

Najnovšie sa excentrickú blondínku, ktorá je na ulici naozaj neprehliadnuteľná, podarilo odfotiť v jednom z londýnskych salónov krásy. Hoci by Jessice zrejme ku kráse v tomto bode nepomohol už ani zázrak, táto Barbie sa aj naďalej vytrvalo snaží pôsobiť čo najviac žensky (a umelo). Preto si, napríklad, nechala prilepiť ku krátkym vlasom dlhé príčesky, ktoré dali dvojici kaderníčiek poriadne zabrať.

VIDEO: Živá Barbie sa chváli megapoprsím v bikinách

Jessica v londýnskom salóne strávila dlhé hodiny – prišla za svetla krátko po poludní a odchádzala takmer za tmy. Pri východe z podniku si na ňu navyše počkala partia detí, ktorá sa so živou Barbie chcela odfotiť. Rodrigovi pozornosť okolia neprekáža ani v najmenšom, ba naopak, a preto malým fanúšikom ochotne vyhovel. Bodaj by aj nie, väčšina ľudí asi pri pohľade na 37-ročného Brazílčana, ktorý čoraz menej pripomína ako muža, tak aj ženu, radšej uteká preč. Nieto že by s ním chcela mať ešte niečo spoločné!

Anketa Páči sa vám, ako Jessica vyzerá? Áno 11%

Nie 89% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pozrite si aj: