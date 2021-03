Viac FOTO nájdete TU!

Bývalá herečka Meghan Markle, ktorá v nedeľu rozhovorom o ťažkom živote s americkou moderátorkou Oprah vyvolala obrovský škandál, bola pred stretnutím princa Harryho doslova nespútanou ženou. Tvrdo pracovala na svojej kariére a úspechu, cestovala po svete a svoju popularitu sa snažila využívať hlavne v otázkach nerovnosti pohlaví. Meghan už ako malé dievčatko pociťovala nerovnováhu a určitý druh sexizmu, ktorý staval ženy do pozície skôr domácich paničiek ako rovnocenných a inteligentných bytostí.

Podľa kamarátok Meghan bola už ako tínedžerka fascinovaná britskou kráľovskou rodinou, chcela byť „druhou Dianou“, mala jednu z jej kníh a chcela dokonca žiť aspoň mesiac v Londýne. Zdroj: Getty Images, YouTube, Profimedia

Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa snažila žiť svoj život naplno, vytvoriť si prostredie stability a nezávislosti. To všetko sa jej podarilo vďaka práci a odhodlaniu, až kým do jej života nevstúpil princ Harry. Meghan sa po vstupe do kráľovskej rodiny musela vzdať nielen práce herečky, ale aj svojho blogu a sociálnych sietí, na ktorých publikovala odvážne zábery zo svojho života.

