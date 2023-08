Herečka sa netají tým, že po druhom rozvode v septembri 2021 si prešla najťažšími chvíľami svojho života. Zachránila ju kamoška, ktorá každý deň dozerala na to, aby vstala z postele a najedla sa. Možno aj toto obdobie sa podpísalo na jej šokujúcej premene.

Takto ju poznáme z obľúbeného seriálu. Zdroj: moviestillsdb.com

„Rozvod, to bolo extra ťažké obdobie. Nevedela som vôbec, ako sa s tým vyrovnať. Pokúšala som sa depresie riešiť tým, že som sa o to viac venovala práci. To, že moja seriálová postava je tiež na dne, mi veľmi nepomáhalo,“ priznala v rozhovore pre Variety, pričom narážala na svoju postavu v seriáli Letuška.

„Od stresu som mala dokonca vyrážku po celom tele, ktorá asi tri mesiace nie a nie zmiznúť. Doslova, akoby som mala nohy v jednom ohni, sotva som mohla chodiť,“ opisuje.

