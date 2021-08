FOTO Vojvodkyňa Kate a Princ William sa sťahujú: Pozrite na ten zámok a veľké zmeny v monarchii ×

Princ William a Kate Middleton sa prekvapujúco sťahujú do nového sídla pred veľkými zmenami v monarchii. Podľa informácií britského denníka The Sun by sa ich novým domovom mal stať krásny "zámok" Fort Belvedere neďaleko Windsoru.