Hviezdička americkej reality šou nie a nie prestať! Khloé Kardashian (37) plastické operácie síce zatajuje, no pri pohľade na jej fotografie z minulosti je všetkým nad slnko jasné, že plastický chirurg to so skalpelom jednoducho vie a s jej tváričkou sa poriadne vyhral. Najnovšie na to znova poukázali jej fanúšikovia, keď sa Khloé pochválila sexi záberom z kampane na rifle Good America.

Khloé Kardashian zmenila v roku 2011 farbu vlasov. Ryšavá jej však vôbec nepristala... Zdroj: Getty

Reality hviezda má na spomínanej fotografii oblečené značkové rifle a nič viac. Na fotografii s hrdosťou vystavuje svoje dokonalé telo a holé prsia, ktoré rafinovane zakrývajú len jej predĺžené vlasy. „Heeeyyyyy 178 miliónov babes! Vždy sa hodí k rifliam. Nové farby a strihy už zajtra,“ napísala k sexi záberu na sociálnej sieti Instagram. Označením 178 miliónov babes mala Khloé na mysli svojich 178 miliónov sledovateľov.

Khloé Kardashian prešla najväčšou premenou spomedzi všetkých kardashianiek! Zdroj: instagram

Podľa mnohých sa však Khloé na seba už vôbec nepodobá, plastiky však ďalej popiera, čo sa fanúšikom prestáva páčiť. Na samotnom zábere totiž vyzerá až príliš dokonalo. Jej pleť je vyhladená bez jediného póru a vrásky by ste hľadali tiež len márne. Čo poviete, podobá sa ešte vôbec na seba?

