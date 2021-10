Ašpirujúca modelka Helene Boshoven Samuel (17), v šoubiznisových kruhoch známa ako Leni Klum, raz bude nepochybne ešte väčšou hviezdou než jej mama. Či má taký talent, je síce otázne, no pokiaľ ide o krásu a číry sexepíl, 17-ročná blondínka nemá konkurenciu.

Mladá Leni, ktorá už teraz behá po módnych prehliadkach, pózuje pre rôzne značky a zverejňuje na Instagrame horúce FOTO, je dcérou Heidi Klum (48) a talianskeho obchodníka Flavia Briatoreho (71).

Jej nevlastným otcom bol v rokoch 2005 až 2014 spevák Seal, za ktorého sa Heidi vydala, keď mala Len zhruba jeden rok. Dodnes s ním však má výborný vzťah.

Kráska so slávnym priezviskom sa najnovšie objavila práve po boku hitmejkera Seala na premiére filmu The Harder They Fall z produkcie Netflixu, kde ohurovala krátkymi šatami, výstavnými nohami hodnými modelky a naozaj štedrým výstrihom, ktorý rozhodne nezíval prázdnotou.

Pred niekoľkými dňami tiež na sociálnych sieťach zverejnila vlastnú polonahú fotografiu, na ktorej má spod čierneho saka vytiahnutý ohromný prsník, ktorý jej malá ruka len ťažko zakrýva. Hoci má len 17 rokov, môže sa pochváliť skutočne obdareným telom, je však otázne, či je takéto odhaľovanie sa na verejnosti na mieste, keďže ešte nie je dospelá.

Pozrite si aj: