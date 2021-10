Z jedinej vnučky speváka Elvisa Presleyho vyrástla krásna a úspešná žena, ktorá má srdce na správnom mieste. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila jemne erotické zábery v bielej spodnej bielizni značky Kit Undergarments s jemným prirodzeným líčením. Nešlo pritom o plytké získanie pozornosti, ale o pomoc s projektom na získanie financií na výskum rakoviny.

„Ahoj, chlapci! Kit Undergarments spojila svoje sily s @thirdlove s cieľom získať peniaze do Fondu na výskum rakoviny žien @wcrfcure tento mesiac, aby zvýšili povedomie o rakovine prsníka. Za každý príspevok označený @kitundergarments @thirdlove a #KitsToKickCancer bude 10 dolárov darovaných spoločnosti WCRF - @thirdlove a @kitundergarments taktiež prispeje 15 % z ceny z ich zbierky #KitsToKickCancer na WCRF,“ uviedla sympatická kráska na sociálnej sieti Instagram k fotografiám v spodnej bielizni.

Najpravdepodobnejšou príčinou smrti bola strelná rana, ktorú si Benjamin Keough († 27) namieril do hornej časti tela. Zdroj: Profimedia

Ako Riley priznala, k pomoci s projektom ju viedla nedávna tragická smrť jej brata Benjamina, ktorý mal len 27 rokov, keď v roku 2020 spáchal samovraždu. Podľa britského denníka Daily Mail sa Riley zo smrti brata spamätávala niekoľko mesiacov. "Je to veľmi komplikované, aby to naša myseľ niekam zaradila, pretože je to také poburujúce," povedala. „Ak prežívam rozchod, viem, čo s tým mám robiť a kam si to mám v mysli uložiť, ale samovražda brata? Kam to dáš? Ako sa to integruje? To jednoducho nie," uviedla mladá žena v rozhovore. V najťažších chvíľach jej bol oporou manžel a priatelia, ktorí ju podporili. Po tom, ako sa so smrťou brata vyrovnala, sa rozhodla využiť svoje postavenie pre dobrú vec.

Na sociálnej sieti Instagram sleduje Riley vyše 450-tisíc ľudí a jej odvážny príspevok si vyslúžil vyše 24-tisíc reakcií v podobe lajku. Čo poviete, zdedila vnučka Elvisa niečo zo svojho deda? Alebo sa viac podobá na babku Priscillu Presleyovú?

