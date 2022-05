Aj keď si fanúšikovia tureckého seriálu Láska na prenájom želali aby hlavným hrdinom vyšiel vzťah aj mimo kamier, opak je pravdou. Seriáloví predstavitelia Edy a Serkana síce istý čas pár skutočne tvorili, no ich láska dlho nevydržala. Dokonca sa šepká, že dôvodom ich rozchodu bola údajne nevera.

Kto by si pomyslel, že obľúbení herci Eda a Serkan, ktorí si zahrali ústredný pár v Láske na prenájom, skončia spoločne aj v reálnom živote? Ich láska aspoň bola uveriteľná. A seriál možno aj vďaka tomu si obľúbili fanúšikovia po celom svete. Ale...



Serkan a Eda sa stali párom aj v skutočnosti. Zdroj: burcu yetis, TV Markíza

Hercova sláva v zahraničí súvisela s Edou a práve vďaka ich láske zapĺňali bulvár po celom svete. Ich vzťah praskol v apríli minulého roka počas prestávky v nakrúcaní medzi prvou a druhou sériou úspešného projektu.

Aj v seriáli to medzi nimi iskrilo. Dnes už vieme, že to vlastne nemuseli hrať. Zdroj: burcu yetis, TV Markíza

Začiatkom januára tohto roku vraj obaja skončili v karanténe kvôli Covidu-19 a práve vtedy skončil aj ich vzťah. Po skončení karantény sa začalo v tureckom šoubiznise šuškať, že už netvoria pár. Rozišli sa zrejme v tichosti, hoci sa často skloňuje aj podvádzanie. A to vraj zo Serkanovej strany.

V Španielsku mal totiž seriál veľký úspech a herec bol pozvaný do krajiny a naozaj niekoľkokrát tam vycestoval. Hovorí sa, že sa minulý rok už v októbri zoznámil so španielskou herečkou Stephanie Cayo (34) a dvojica sa do seba zamilovala na prvý pohľad.

Serkan sa stál v Španielsku populárny ako hollywoodska hviezda. Zdroj: burcu yetis, TV Markíza

To, že tento vzťah je pravdepodobne realitou, potvrdzujú aj fotografie pre Magazine, kde sa Kerem Bürsin stretol s jej rodinou a nechal sa pritom exkluzívne zdokumentovať.