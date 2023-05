Zatiaľ čo ostatní členovia kráľovskej rodiny sa deň pred korunováciou vôbec neostýchali ukazovať na verejnosti a naopak si v nabitom programe našli aj čas na stretnutie s verejnosťou, princ Harry sa nikde neukázal.

Veľká časť verejnosti upriamila pozornosť práve na princa Harryho, ktorý v poslednej dobe zjavne so svojou rodinou nevychádza najlepšie. Dôvodom jeho neprítomnosti môže byť diaľka, ktorá ho delí z Kalifornie, no celá rodina sa zúčastnila príprav zatiaľ čo on nebol nikde videný.

Už skôr rôzne správy hovorili o tom, že Harry síce dorazí, ale nezostane príliš dlho a nebude mať ani žiadnu oficiálnu úlohu. Len pár hodín po korunovácii má vraj v pláne zase odletieť do Ameriky za svojou rodinou.Riešilo sa aj to, kde bude Harryho miesto pri samotnej korunovácii vo Westminsterskom opátstve. Hovorilo sa o tom, že by mal mať určené sedalo zhruba desať radov od svojho otca Karola.

Ďalší experti ale teraz tvrdia, že kráľovská rodina nakoniec zasiahne a Harrymu dá lepšie a prestížnejšie miesto, pretože inak by to vyzeralo ako schválnosť či trest voči nemu. „Je to člen rodiny, je to kráľov druhý syn, mieri na korunováciu, tak nebude sedieť schovaný za stĺpom!“ myslí si expertka Katie Nichollová pre Mirror.