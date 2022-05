Alkohol, bitky, hádky - aj drogy! Manželstvo celebrít, akými sú Johnny Depp a Amber, malo od toho normálneho zrejme poriadne ďaleko. V roku 2018 napísala Heardová článok pre The Washington Post, v ktorom sa označila za preživšiu domáceho násilia. Hneď na to podal Depp na Heardovú žalobu pre ohováranie o 50 miliónov dolárov. Herečka ho následne z domáceho násilia verejne obvinila a podala naňho protižalobu o neuveriteľných 100 miliónov dolárov.

K slovu sa však po dvoch týždňoch dostala aj ona. Na súde vo Virgínii prišla pred porotu vysmiata a v dobrej nálade. To sa však zmenilo, keď začala porote do detailov opisovať, keď ju slávny pirát udrel prvý raz. „Nikdy na to nezabudnem, zmenilo mi to život,” povedala s plačom a rozplakala sa. Depp jej dal prvý raz facku, keď sa ho spýtala na tetovanie na ramene. „Pil a užíval kokaín,” povedala, pričom dodala, že pri jednej facke to nezostalo. „Myslela som si, že to bol vtip, udrel ma bez dôvodu, len sme sa rozprávali, keď zrazu…” nedopovedala, len začala vzlykať.

Najhoršie spomienky na svojho ex má z mája roku 2013, keď dovolenkovali v kempe v Hicksville v Kalifornii. Vtedy ju Depp obvinil z romániku s kamarátkou. Keď sa vrátili späť do prívesu, obvinil ju aj z toho, že mu ukradla kokaín, a tak sa ju snažil prehľadať. „Hodil ma na posteľ a roztrhal mi šaty. Chytil ma za stehná, prsia, stiahol zo mňa spodnú bielizeň, strkal do mňa prsty, prehľadal ma celú,” opisovala na súde s plačom. „Zamilovala som sa do monštra,” ukončila.