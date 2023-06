Vera Wang má už nejaký ten krížik na chrbte, no svojou postavou by do vrecka strčila nejednu dvadsiatničku. Ako informuje britský denník The Daily Mail, ľudia na internete nechcú veriť, že ide naozaj o dámu v rokoch.

Má 73 a na svoj vek vyzerá viac než skvelo. Zdroj: Instagram/@verawang

Na sociálnych sieťach totiž zdieľa fotky, na ktorých vyzerá ako tínedžerka, a to napriek tomu, že vekom sa viac podobá na seniorku. Len pred pár dňami svetu opäť predviedla mladistvý vzhľad, keď sa objavila na Fragrance Foundation Awards.

Ikonická návrhárka prišla v čiernej bandeau podprsenke a dlhej sukni. V odvážnom outfite odhalila aj vyrysované bruško.

Vera sa opäť predviedla. Zdroj: Getty Images

Čomu však návrhárka skutočne vďačí za to, že vyzerá pokojne aj o dve dekády mladšie? Rolu isto zohrala aj genetika, no Vera má zjavne veľmi jasno v tom, čomu vďačí za mladistvý zovňajšok. „Práca, spánok, kokteily s vodkou a málo slnka,“ odpovedala na otázku v komentároch pod fotkou na sociálnej sieti.

Jedna z fanúšičiek chcela vedieť, aká je jej rutina pre ploché bruško. O návrhárke je tiež známe, že cvičenie až tak neobľubuje a potrpí si na jedlo. Priznáva aplikáciu botoxu, no na iné skrášľovacie procedúry si nepotrpí.

Táto žena skutočne popiera zákony prírody a vyzerá to, že objavila elixír mladosti. Zdroj: Instagram/@verawang

Vera Wang sa za svoj vek rozhodne nehanbí. Mnohí z nás sa stále stotožňujú s názorom, že ak majú viac ako určitý vek, nemali by o tom hovoriť. Nedokážu hrdo alebo vecne povedať: „Mám päťdesiatdva," alebo „Mám sedemdesiatšesť," alebo dokonca: „Mám tridsaťsedem."

Módna návrhárka si uvedomuje, že ak chceme poznať radosť a šťastie, musíme prelomiť začarovaný kruh hanby, mlčania, stigmy a tajností, ktoré obklopujú to, kým skutočne sme. A to sa týka aj toho, koľko máme rokov.

Vera Wang je americká návrhárka čínskeho pôvodu, ktorá sa narodila v New Yorku. Hoci sa odmalička venovala krasokorčuľovaniu, po sklamaní, že sa nekvalifikovala na olympijské hry, sa začala venovať móde.

Uznávaná módna návrhárka, ktorej meno je vo svete fenoménom, sa roky udržiava v rovnakej forme. Zdroj: Instagram/@verawang

Po úspešnej kariére na pozícii módnej redaktorky a umeleckej riaditeľky značky Ralph Lauren si v roku 1990 na Manhattane otvorila svoj prvý butik so svadobnými šatami pod svojím menom a začala sa živiť navrhovaním šiat.

Vera Vang na odovzdávaní cien Bafta vo februári. Zdroj: Instagram/@verawang

Dnes je meno Vera Wang svetovo uznávanou značkou. V jej šatách sa vydávali mnohé celebrity, napríklad Ivanka Trump, Victoria Beckham či Mariah Carey, jej šaty si obliekla aj niekdajšia prvá dáma Spojených štátov Michelle Obama.