Skoro každá chcela vyzerať ako ona! Krásna Angelina Jolie bola s hercom Bradom Pittom dva roky, keď v roku 2016 išli od seba. V súčasnosti sa dvojica súdi o svoje deti, no podľa britských denníkov to vyzerá tak, že ich súd zverí do opatery otca, Brada Pitta. Aj keď sa pošuškávalo, že dvojica si k sebe cestu ešte nájde, Pitta nachytali paparacovia na letisku s novou milenkou, s ktorou si užíval na zámku v južnom Francúzsku. Kedysi utrápená Angelina sa už zrejme na svet pozerá inými očami a zatiaľ čo ešte pred niekoľkými mesiacmi vyzerala skleslo, dnes je to úplne inak.

V najnovšom rozhovore, v ktorom sa rozrečnila o svojich deťoch, vyzerala úžasne. Na záberoch pôsobila vyrovnane a sebavedome. Pred niekoľkými dňami sa taktiež objavila v uliciach Los Feliz s dcérou Vivienne. Oblečené mala čierne obtiahnuté džínsy a biele tričko. Angelina sa posledné mesiace objavovala na verejnosti výlučne v dlhých šatách alebo sukni a oblečenú mala dlhú blúzku alebo sveter.

