Anne Jakapong Jakrajutatip, generálna riaditeľka thajskej mediálnej spoločnosti JKN Global Group, je hviezdou televíznej reality šou vo svojej domovskej krajine, kde sa objavila v miestnych verziách „Project Runway“ a „Shark Tank“. Pomohla tiež založiť Life Inspired for Transsexual Foundation, neziskovú skupinu pre práva transrodových osôb. Sama pritom bola v detstve obeťou šikany pre svoju transrodovosť a prešla si peklom. Teraz sa však zapísala do histórie. Je totiž prvou ženou, ktorá vlastní globálnu organizáciu súťaží krásy.

Anne podľa serveru Bangkok Post v mladosti zažila šikanu od svojich spolužiakov v chlapčenskej škole, kde sa jej smiali, že sa správala ako dievča. Keď sa jej podarilo zarobiť dosť peňazí, podstúpila niekoľko operačných zákrokov na zmenu pohlavia za milión dolárov. Zmena pohlavia obrátila jej život naruby a čoskoro sa vypracovala na národnú televíznu hviezdu. Dnes je riaditeľkou thajskej mediálnej spoločnosti a na sociálnej sieti Instagram ju sleduje takmer sedem miliónov fanúšikov. Navyše je podľa magazínu Forbes treťou najbohatšou transgender osobou na svete s odhadovanou hodnotou majetku 6,37 miliardy bahtov.

V uplynulých dňoch dokonca svoje meno zapísala do histórie. Thajská podnikateľka a obhajkyňa transrodových osôb kúpila organizáciu Miss Universe za 20 miliónov dolárov, čím sa stala prvou ženou, ktorá vlastní globálnu súťaž krásy v jej 71-ročnej histórii, oznámila v stredu jej spoločnosť.

Jakrajutatip uviedla, "že akvizícia značky Miss Universe jej spoločnosťou je silným strategickým prírastkom do portfólia."

„Snažíme sa nielen pokračovať v jej dedičstve poskytovania platformy pre zanietených jednotlivcov z rôznych prostredí, kultúr a tradícií, ale aj rozvíjať značku pre ďalšiu generáciu,“ uviedla v tlačovej správe. Tento rok aj v roku 2019 dokonca získala ocenenie Ženy roka vo svojej vlasti.

Má vlastné biologické deti

Napriek všetkým týmto úspechom a vyznamenaniam Anne uviedla, že jej najväčším splneným snom bolo stať sa matkou syna a dcéry Andrewa a Angeliky. Pred dokončením operácie zmeny pohlavia si Anne dala odobrať spermie. Potom, s darovaním vajíčok od Nemky, sa obe deti narodili umelým oplodnením v Spojených štátoch.

Ako vysvetlila: „Bola som nešťastná zo štúdia v Thajsku, keďže ma spolužiaci šikanovali pre moju rodovú orientáciu. Tak som odišla do Austrálie, kde som získala bakalársky titul. Po návrate do Bangkoku som sa rozhodla vstúpiť do rodinnej videopožičovne ST VDO. Stále som mala len 21 rokov."

S pokrokom technológie, ktorý viedol k poklesu videopožičovní, mala Anne predvídavosť stať sa popredným distribútorom licencovaných filmov, televíznych programov a videozábavy. „Videla som, ako sa trendy rýchlo menia, a aby sme sa dostali dopredu, pochopila som, že musíme urobiť zmeny. To je dôvod, prečo som sa rozhodla zapojiť sa aj do dokumentárnej DVD produkcie, pričom môj prvý film bol 'Walking with Dinosaurs'. S týmto podnikom som zarobila svojich prvých 10 miliónov bahtov, čo viedlo k tomu, že sme sa takmer okamžite stali najväčším obchodníkom s obsahom v Thajsku a ASEAN," uviedla v rozhovore pre Eliteplusmagazin.

