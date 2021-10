Tak tomu sa hovorí návrat vo veľkom štýle! Herečka Angelina Jolie (46) sa konečne po rozvode s Bradom Pittom vrátila do víru života. Po tom, ako na premiérach filmu Eternals vystriedala niekoľko očarujúcich rób, sa najnovšie objavila, ako FAMME FATALE aj na obálke magazínu VOGUE a v uliciach Londýna pre zmenu pútala pozornosť na nákupoch bez podprsenky.

Rovnako často ako na červenom koberci sa v uplynulých dňoch začala objavovať aj na verejnosti. Imidž "čiernej vdovy", ktorý bol pre herečku charakteristickým uplynulé dva roky, však konečne nechala doma. V uliciach Londýna sa totiž po boku svojich detí objavila v sexi jesennom outfite bez podprsenky. Angelina mala na sebe počas nákupov oblečené čierne nohavice a biely sveter, cez ktorý jej do priestoru vytŕčali stvrdnuté bradavky. Možno aj práve vďaka sexi outfitu bez podprsenky sa krásna herečka stala okamžite terčom fotografov.

Tentoraz si už Angelina tvár neschovávala a hrdo vystretá predviedla, že ešte rozhodne nepatrí do starého železa a stále má čo ukázať. Čo poviete, pristalo to Angeline viac v uliciach Londýna alebo na obálke známeho magazínu?