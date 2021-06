Hviezda hudobnej scény 90. rokov Britney Spears (39) už nevládze žiť v klietke, ktorú okolo nej pred 13. rokmi postavil jej vlastný otec Jamie Spears. Ten v roku 2008 prevzal opatrovníctvo nad svojou slávnou dcérou a spolu s ním aj kontrolu nad jej majetkom a telom. V tom čase mala speváčka psychické problémy a okrem toho, že si vyholila hlavu, sa tiež pokúsila o samovraždu.

Napriek tomu, že opatrovníctvo a zbavenie svojprávnosti malo pôvodne slúžiť na ochranu speváčkinho majetku aj života, Britney to tak rozhodne nevníma, o čom svedčí aj jej stredajšia výpoveď pred kalifornským súdom. „Keď som povedala, že je so mnou všetko v poriadku, bola to lož. Som nešťastná, nemôžem spať, mávam depresie, každý deň plačem... Je to moja túžba a sen, aby sa toto všetko skončilo. Chcem späť svoj život,“ uviedla vo výpovedi.

Nesvojprávnosť Britney zasahuje aj do najintímnejších častí jej života. „Chcem sa vydať a mať dieťa, lenže opatrovníctvo mi to zakazuje. Mám v sebe vnútromaternicové teliesko, aby som neotehotnela. Chcem si ho dať vybrať, ale zakazujú mi to.“

Aj z jej ďalších výpovedí na súde behal mráz po chrbte. Speváčka uviedla, že jej päť rokov podávali lítium – silný liek, po ktorom sa cítila ako opitá – a o tom, do čoho ju nútia, jej právnici zakazovali verejne hovoriť. „Všetko, čo chcem, je vlastniť svoje peniaze. Aby sa to skončilo. Úprimne, chcem mať možnosť žalovať svoju rodinu. Môj otec a všetci, ktorí sa na tomto opatrovníctve podieľajú vrátane môjho manažmentu, by mali byť vo väzení. Nie som tu, aby som bola niekoho otrok,“ uviedla na záver zničená hviezda, ktorá má v boji za svoju slobodu obrovskú podporu nielen svojich fanúšikov, ale aj priateľov a známych celebrít.

Za jej oslobodenie dokonca vzniklo hnutie FreeBritney, ktoré ju prišlo v stredu podporiť pred budovu súdu.

