V novej sérii populárneho seriálu Koruna o živote kráľovnej Alžbety a jej rodiny, sa fanúšikovia dočkajú aj svadobného dňa princeznej Diany a jej ikonických svadobných šiat. Tie si pred kamerou obliekla len 20-ročná herečka Emma Corrin, ktorá v televíznej dráme stvárňuje princeznú Dianu.

Princezná Diana. Zdroj: Instagram

Výroba repliky princeznovských svadobných šiat s nadýchanými rukávmi však nebola vôbec jednoduchá. Ich ušitie trvalo neuveriteľných 600 hodín, pričom bolo použitých až 100 metrov čipky. Herečku Emmu Corrin muselo do šiat pred nakrúcaním obliekať až 10 ľudí. Výsledok tvrdej práce realizačného tímu a kostymérov však stál rozhodne za to, čo uznal aj návrhár Dianiných pôvodných šiat. „Je to ako vidieť ducha. Prináša to späť toľko spomienok." „Emma má rovnaké vlasy a správa sa ako Diana; placho, ale žiarivo. Vidieť ju, je ako krok späť v čase,“David Emanuel, ktorý šaty navrhol a vyrobil so svojou bývalou manželkou Elizabeth.

Emma Corrin ako princezná Diana v seriáli. Zdroj: Twitter

Je to totiž už takmer 40 rokov, čo bol Emanuel predstavený mladej budúcej princeznej. Tajomstvo okolo šiat bolo také prísne, že manželia potom, čo ukázali svoje náčrty Diane, ich roztrhali a nainštalovali do svojho štúdia Mayfair trezor na vzorkovníky látok. David, ktorého si Netflix zavolal ako konzultanta, tvrdí, že spolupráca bola rovnako tajná. „Zavolali mi do štúdia Elstree a bola to najvyššia bezpečnosť, akú som kedy videl,“ vysvetľuje. "Bolo to zahalené tajomstvom," dodal pre britský Daily Mail. Herečka Emma Corrin zas uviedla, že miestnosť doslova stíchla, keď prvýkrát vystúpila v svadobných šatách.

