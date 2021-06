Aj oni sa vedia zabávať! Na zápas Anglicko verzus Nemecko prišli aj princ William (39) s nádhernou manželkou Kate (39). Rodičia so sebou zobrali aj budúceho kráľa, 7-ročného princa Georgea, ktorý zápas sledoval so zatajeným dychom.

Kto by to bol povedal, že aj oni sa vedia odviazať? Keď sa princ William ukázal s rodinou na legendárnom Wembley, nikto ani len netušil, aký zaťatý fanúšik v ňom v skutočnosti drieme. William, Kate a malý George prišli totiž na futbalový zápas oblečení ako na kráľovskú recepciu, a preto sa očakávalo, že väčšinu zápasu len mlčky presedia a občas svojich povzbudia jemným potleskom. Akonáhle sa však začalo hrať, všetci traja akoby ožili a kráľovské móresy nechali stranou.

William sa väčšinu času venoval svojmu synovi, princovi Georgeovi, zatiaľ čo Kate sa len mlčky prizerala. Z budúceho kráľa Británie chce mať zrejme zarytého fanúšika futbalu rovnako, ako je on. Akonáhle sa však lopta blížila k nemeckej bránke, všetci traja vyskočili, zbystrili zrak, zaťali päste a William si dokonca občas aj zakričal alebo naopak, zafrflal. Aj keď mala rodinka pre seba samostatnú lóžu, na celej tribúne neboli sami, čo princ William okamžite využil.

Princ William a David Beckham. Zdroj: Eamonn McCormack - UEFA

Počas prestávky sa dal do reči s tými, ktorí sedeli za ním. S bývalým futbalistom Davidom Beckhamom a jeho synom Romeom klebetil ostošesť a ústa sa mu nezastavili ani počas konverzácie so spevákom Edom Sheeranom a jeho manželkou. Ryšavému spevákovi však bolo menej do reči s Ellie Goulding, ktorá sedela o niekoľko miest vedľa spoločne s manželom Casparom Joplingom. Dvojica totiž v minulosti tvorila pár, no v roku 2013 sa rozišli práve kvôli speváčke, ktorá ho mala podvádzať.

